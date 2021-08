El extremo argentino Marcelino Moreno se convirtió esta noche en goleador y figura del Atlanta United, que batió por 2-1 a DC United, en condición de visitante, en partido correspondiente al 21er. fin de semana de competencia en la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El atacante mendocino, de 27 años, selló el triunfo de la franquicia del Estado de Georgia, a los 37 minutos de la segunda mitad.

Pero previamente, el exjugador de Lanús había cedido en forma exquisita, con maniobra que incluyó caño a un adversario, al venezolano Josef Martínez (Pt. 25m.) para la apertura de la pizarra en el estadio Audi Field de la ciudad de Washington.

Atlanta United, que reúne 27 puntos en la clasificación de la Conferencia Este, contó –desde el arranque- con los concursos de los ex Independiente, Alan Franco y Ezequiel Barco.

En tanto, DC United, conducido por el técnico argentino Hernán Losada (exDT del Beerschot de Bélgica), mostró el ingreso del atacante cordobés Ramón ‘Wanchope’ Abila (ex Boca), en los minutos finales del cotejo.

Esta Conferencia Este sigue siendo dominada por New England Revolution, que exhibió en sus filas al entrerriano Gustavo Bou (ex Racing) y que goleó por 4-1 a Cincinnati, donde actuaron Luciano Acosta (ex Estudiantes de La Plata) y Alvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield), según reportó ‘Soccerway’.

Inter Miami, con los desempeños como titulares de Gonzalo Higuaín y Leandro González Pirez (ambos ex River) más Jorge Figal (ex Independiente), además del ingreso de Julián Carranza (ex Banfield), superó por 3-1 a Toronto.

Otros marcadores: Columbus Crew 1-Seattle Sounders 2; Minnesota United 0-Kansas City 0; Philadelphia Union 1-Montreal Impact 1. (Télam)