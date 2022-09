El extremo argentino Javier Mendoza anotó hoy un gol para Ionikos, que perdió 3-1 con Olympiakos, en partido válido por la tercera fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El exjugador de Huracán e Instituto de Córdoba, de 30 años, sumó su primera conquista en la temporada, a los 4 minutos de la segunda mitad.

De este modo, el mediocampista salteño acumuló su sexta conquista desde que llegó al fútbol griego, a mediados de 2020, pues en las dos temporadas anteriores consiguió 5 goles para Panaitolikos en 48 partidos.

En Ionikos también se alistó desde el comienzo el defensor Federico Milo (ex Arsenal y Aldosivi de Mar del Plata), mientras que Maximiliano Lovera (ex Rosario Central) estuvo en el banco de suplentes y no ingresó, según consignó ‘Soccerway’.

En otro adelanto de la jornada, Panathinaikos, con los concursos del tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente y Boca Juniors) y del santafesino Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata), le ganó por 1-0 a Levadiakos.

Mientras que Lamia, que tuvo en sus filas al mediocampista Tomás De Vincenti (ex Excursionistas), igualó 0-0 con Asteras Trípolis, que mostró las presencias de Federico Alvarez (ex Quilmes), Facundo Bertoglio (ex Colón de Santa Fe), Julián Bartolo (ex Acassuso) y Jerónimo Barrales (ex Banfield).

En uno de los encuentros que completará la fecha mañana, AEK Atenas, bajo la conducción técnica del bonaerense Matías Almeyda (exDT de River y Banfield), se enfrentará a PAS Giannina.

