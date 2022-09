New York City, campeón de liga estadounidense (MLS), con un gol del argentino Maximiliano Moralez venció anoche a Atlas, ganador del certamen de México y dirigido por su compatriota Diego Cocca, por 2 a 0 en la final del trofeo Campeones Cup-2022.

El encuentro se jugó en el Yankee Stadium neoyorquino y el peruano Alexander Callens, a los cuatro minutos, y Moralez (ex Racing y Vélez), a los 49, marcaron los goles para la victoria del equipo estadounidense.

Campeones Cup es una competencia anual de fútbol de América del Norte disputada entre el campeón de la Major League Soccer y el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

El torneo fue establecido por las dos ligas en 2018 y se realiza en septiembre, siendo un partido de carácter amistoso y no avalado por la Concacaf.

Con el resultado de anoche, los equipos estadounidenses ampliaron su dominio en el Campeones Cup con tres conjuntos ganadores: Atlanta United (2019), Columbus Crew (2021) y New York City (2022), por uno mexicano: Tigres (2018).

En New York City además de Moralez que fue titular, estuvo en el banco de suplentes sin ingresar Matías Pellegrini (ex Estudiantes) y en Atlas jugó Hugo Nervo (ex Huracán y Arsenal) y Julio Furch (ex Belgrano, San Lorenzo y Olimpo). (Télam)