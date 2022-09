El extremo argentino Daniel Mancini convirtió hoy un tanto para Aris Salónica, que derrotó por 2-1 al campeón vigente, Olympiakos, en partido correspondiente a la fecha 5 de la Superliga de fútbol de Grecia.

El jugador cordobés, de 25 años, se desempeñó como titular y anotó el gol del empate parcial (1-1), a los 31 minutos de la segunda parte.

Mancini, ex Newell’s, sumó así su tercer gol en la campaña, al cabo de cinco presentaciones, según reflejó el sitio Soccerway.

En Aris Salónica, equipo que conduce el DT inglés Alan Pardew (reemplazó al marplatense Germán Burgos), también actuó el atacante nacionalizado paraguayo Juan Manuel Iturbe (ex River Plate).

Por su lado, Asteras Trípolis, con los concursos de Federico Álvarez (ex Quilmes), Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata), Julián Bartolo (ex Acassuso) y Jerónimo Barrales (ex Banfield), igualó 1-1 con Levadiakos.

Los demás marcadores de la jornada: Volos 2-Ionikos 0; OFI Creta 1-PAOK Salónica 1; Atromitos 0-Lamia 0; Panathinaikos 3-PAS Giannina 0; Panaitolikos 0-AEK Atenas 2

Principales posiciones: Panathinaikos 15 puntos; PAOk Salónica 11; Aris Salónica 10; AEK Atenas 9

(Télam)