El defensor argentino Joel Carli está a punto de ingresar a la historia de Botafogo de Brasil al convertirse en el futbolista extranjero con mayor número de partidos con la casaca de la institución carioca, motivo por el cual será agregado al muro de los ídolos y homenajeado por el club, señaló hoy la prensa de Brasil.

Carli, de 35 años, quien en Argentina vistió las casacas de Aldosivi, Deportivo Morón, Gimnasia y Quilmes, se prepara para jugar el cotejo 181 con Botafogo en la próxima semana en el certamen de Rio de Janeiro y se convertirá en el extranjero con más cotejos en club superando a Rodolfo "Lobo" Fischer (exSan Lorenzo) con 180, indicó Globo Esporte.

"Voy a ser el tipo más feliz del mundo" dijo Carli ante la posibilidad de quedar inmortalizado en el Muro de los Ídolos de los hinchas del Botafogo, un ingreso que ya está confirmado, siendo el 40mo. futbolista en agregarse a ese lugar.

Hinchas y dirigentes se preparan para homenajear a Carli, quien suma seis años en Botafogo en dos períodos y es ampliamente reconocido por los fanáticos: "Me paran en la calle y me agradecen, yo les digo que no tienen que hacer eso, amo a Botafogo, soy un profesional y siempre voy a dar la vida por el club". (Télam)