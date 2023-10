El argentino Benjamín Garré anotó hoy un gol para Krylya Sovetov, que despachó por 4-0 a Spartak Moscú, en partido válido por la fecha 10 de la Premier League del fútbol de Rusia.

En el estadio Solidarnost Arena de la ciudad de Samara, el extremo bonaerense, de 23 años, consiguió el tercer gol del elenco ganador, a los 33 minutos de la segunda mitad.

El exjugador de Huracán y Racing Club, ya recuperado de una lesión muscular, sumó -además- su cuarta conquista en el torneo, luego de haber actuado en siete oportunidades.

Con la victoria, Krylya Sovetov trepó a la segunda colocación con 21 unidades, a tres del líder, Krasnodar.

En uno de los adelantos registrados el sábado, los también argentinos Matías Pérez (ex Lanús) y Brian Mansilla (ex Platense) convirtieron un gol cada uno para FC Orenburg, que derrotó por 3-1 a Zenit San Petersburgo, que tuvo en sus filas al colombiano Wilmar Barrios (ex Boca Juniors).

Principales posiciones: Krasnodar 24 puntos; Krylya Sovetov 21; Lokomotiv Moscú 18; Zenit San Petersburgo 17. (Télam)