El mediocampista argentino Gabriel Florentín convirtió hoy uno de los tantos del FC Orenburg, que perdió por 3-2 ante Spartak Moscú, en partido de la primera fecha de la Premier League del fútbol de Rusia.

El exjugador de Argentinos Juniors, de 24 años, anotó a los 22 minutos de la segunda mitad, tras una asistencia de su compatriota y también volante, Lucas Vera (ex All Boys y Lanús), que también colaboró en la concreción del primer gol, obra de Dmitriy Vorobjev.

Además de Florentín y Vera también jugaron el defensor Matías Pérez (ex Lanús) y el extremo Brian Mansilla (ex Platense). En cambio, el lateral-volante Tomás Muro (ex Gimnasia La Plata) estuvo en el banco de los suplentes y no ingresó, según reportó ‘Flashscore’.

Otros resultados registrados hoy: Sochi 2-Baltika Kaliningrado 0; Rostov 2-Fakel 1

El también argentino Benjamín Garré (ex Racing Club y Huracán) convirtió un gol el sábado último para Krylya Sovetov, que venció por 2-1 a Akhmat Grozny.

Los demás marcadores: Dínamo Moscú 1-Krasnodar 3; Ural 2-CSKA Moscú 1; Lokomotiv Moscú 2-Rubin Kazan 2; Nizhny Novgorod 0-Zenit San Petersburgo 2. (Télam)