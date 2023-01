El argentino Federico Mancuello marcó el gol de Puebla en la derrota como local ante Monterrey, por 2 a 1, en uno de los partidos jugados anoche en la continuidad de la cuarta fecha del torneo Clausura mexicano de fútbol.

El cotejo se jugó en el estadio Cuauhtémoc, y Mancuello (ex Independiente y Vélez) abrió el marcador a los 44 minutos, igualó Alfonso González a los 64 y a los 70 el uruguayo Rodrigo Aguirre estableció 2 a 1 final.

Con este resultado, el Puebla se quedó con cuatro puntos y el Monterrey llegó a nueve unidades quedando como líder con un cotejo más jugado.

En el vencedor jugaron los argentinos Estéban Andrada (ex arquero de Lanús, Arsenal y Boca), Rogelio Funes Mori (ex River) y Germán Berterame (ex San Lorernzo), ingresando en el segundo tiempo Maximiliano Meza (ex Gimnasia e Independiente).

MIRÁ TAMBIÉN Argentina perdió ante Australia por 29 a 10 y quedó fuera de la definición del Seven de Sydney

En otro cotejo jugado anoche Tijuana y Pumas de la UNAM empataron sin tantos. Hoy jugarán Tigres-Atlético San Luis, América-Mazatlán, Juárez-Guadalajara, mañana lo harán Toluca-León y Pachuca-Necaxa, culminando la fecha el miércoles próximo con Querétaro-Cruz Azul.

Posiciones: Monterrey 9 puntos, Tigres, Santos Laguna y Pumas 7; Pachuca 6, Atlas 5; Toluca, Guadalajara, Atlético San Luis y Puebla 4; América, Juárez, Necaxa, León y Tijuana 3; Querétaro 2, Cruz Azul 1 y Mazatlán 1.

(Télam)