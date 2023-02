El zaguero central argentino Rodrigo Erramuspe convirtió esta tarde un tanto para PAS Giannina, que igualó 1-1 con Asteras Trípolis, en partido adelantado de la 23ra. Fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El defensor marplatense, de 32 años, estableció la paridad a los 37 minutos del período inicial, mediante la ejecución de un tiro penal.

De esta manera, el exjugador de Lanús, Huracán y Belgrano de Córdoba, entre otras entidades, firmó su octavo gol en el certamen, al cabo de 21 presentaciones, según reflejó un informe del sitio ‘Soccerway’.

En PAS Giannina, que ocupa la undécima colocación con 22 unidades, también se desempeñó el mediocampista uruguayo Federico Gino (ex All Boys, Aldosivi de Mar del Plata y Platense).

En el local Asteras Trípolis, en tanto, actuaron los también argentinos Matías Iglesias (oriundo de Rosario), Jerónimo Barrales (ex Huracán) y Juan Munafó (nacido en Mendoza).

En tanto, el líder Panathinaikos, con las presencias de Daniel Mancini (ex Newell’s) y Sebastián Palacios (ex Independiente), le ganó por 2-0 a Volos, que tuvo en sus filas a Enzo Gaggi (ex Chaco For Ever).

Mañana, AEK Atenas, equipo que dirige el DT Matías Almeyda, será visitante del PAOK Salónica, desde las 15.30 de la Argentina. También jugarán Lamia-Olympiakos y Panaitolikos-Ionikos.

Principales posiciones: Panathinaikos 54 puntos; AEK Atenas 50; Olympiakos 46; PAOK Salónica 44; Volos 35

(Télam)