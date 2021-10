El delantero argentino Juan Dinenno marcó esta noche en el triunfo que su equipo, Pumas UNAM, alcanzó como visitante y por 2-1 sobre el León, en partido correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Apertura del fútbol de México.

El exatacante de Racing y Temperley, de 27 años, consiguió el primer tanto de los conducidos por el también argentino Andrés Lillini, a los 44 minutos de la etapa inicial.

De esta manera, el rosarino Dinenno sumó su cuarto gol en la campaña, al cabo de 12 partidos, según contempló un informe del sitio ‘Mediotiempo’.

En Pumas UNAM, que reúne 17 puntos y está ubicado en el lote medio de la tabla, se alistaron también el defensor Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y el mediapunta Favio Alvarez (ex Atlético Tucumán).

En León, que dirige el técnico bonaerense Ariel Holan (ex Independiente), se desempeñó como titular el mediocampista cordobés Santiago Colombatto, mientras que Emmanuel Gigliotti (ex Boca e Independiente) y Ramiro González Hernández (ex Instituto de Córdoba) estuvieron entre los suplentes.

Además, Necaxa, del DT Pablo Guede (ex San Lorenzo), y con Maximiliano Salas (ex All Boys) como titular, igualó 1-1 como visitante del Toluca, que orienta el entrenador Rolando Cristante y que tuvo en sus filas a Rubens Sambueza (ex River Plate) y Alexis Canelo (ex Quilmes). (Télam)