El tenista argentino Francisco Cerúndolo, participante del torneo de Roland Garros, fue demorado unas horas por la policía en la ciudad de París a raíz de un supuesto incidente con un taxista, que, una vez aclarado, derivó en su liberación.

El hecho trascendió hoy por publicaciones de la prensa local y por un comunicado difundido a través de las redes sociales por el propio jugador, quien indicó que se trató "solo un mal momento" que tuvo que atravesar junto a su familia, superado rápidamente luego de que la policía pudo verificar, a través de cámaras de seguridad, que las acusaciones lanzadas en su contra por el taxista no tenían asidero.

"Estaba con familiares a la noche pidiendo un taxi y le pedí si nos hacía el favor de subir a 5 personas. Me dijo que sí, que iba a hacer algo y volvía. Cuando volvió, vio que hablábamos otro idioma, se asustó, nos dijo que al final 5 personas no, se puso nervioso y nos empezó a gritar y tratar mal", relató el tenista argentino.

"Nosotros no le dimos importancia, fuimos al hotel para pedir otro taxi y al minuto apareció la policía para interrogarnos a mí y a uno de mis familiares porque el taxista dijo que supuestamente lo habíamos agredido. Nos llevaron la comisaría y, luego de unas horas, porque era feriado, después de comprobar a través de las cámaras de seguridad el hecho se dieron cuenta que no había pasado nada. Nos pidieron perdón porque no podían creer que por eso nos hubieran detenido", completó Cerúndolo, número 45 en el ranking mundial del tenis.

MIRÁ TAMBIÉN El líder Comunicaciones visita mañana a Armenio con la posibilidad de ganar el torneo Apertura

Es que el conductor del taxi, de 61 años, había radicado una denuncia ante la policía por "violencia deliberada en estado de ebriedad", acusación que fue desestimada rápidamente por falta de pruebas por la Fiscalía de París.

En su versión de los hechos, el periódico digital France Blue París informó que el episodio tuvo lugar en el distrito 15 a la 1:15 de la madrugada del hoy, feriado nacional en el país, y señaló que el tenista había agredido al chofer de un taxi porque se había negado a realizar un viaje por exceso de pasajeros.

Frente a esa información, Cerúndolo, de 23 años, optó por emitir un comunicado y difundirlo a través de las redes sociales. Allí aseguró que se había tratado de apenas "un mal momento", reflejado con datos "falsos" en las redes sociales.

Cerúndolo quedó eliminado el pasado lunes de Roland Garros tras perder con el británico Daniel Evans en primera ronda. (Télam)