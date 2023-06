El argentino Gustavo Bou marcó esta noche un tanto para New England Revolution, que derrotó por 3-1 a Orlando City, en partido correspondiente a la fase regular del torneo de la Major League Soccer (MLS) del futbol de los Estados Unidos.

El delantero entrerriano, de 33 años, amplió la cuenta a 2-0, en el estadio Gillette de la localidad de Foxborough, a los 24 minutos de la segunda etapa.

El jugador oriundo de Concordia, ex Racing y Gimnasia La Plata (entre otros clubes), sumó su tercer tanto en nueve presentaciones en lo que va del certamen, según un informe del sitio 'Flashscore'.

En el equipo visitante se desempeñaron el defensor Rodrigo Schlegel (ex Racing Club), el mediapunta Martín Ojeda (ex Godoy Cruz de Mendoza) y el delantero Ramiro Enrique (ex Banfield), quien entró en la segunda parte.

Además, el también argentino Pablo Ruiz consiguió un gol para Real Salt Lake, que derrotó como visitante a DC United, por 2-1, en Washington.

El mediocampista, de 24 años, con nulo rodaje en el fútbol argentino (creció en Chile) y nacido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, obtuvo el gol de la apertura de la pizarra, a los 41m. del período inicial.

Otros resultados: New York City 1-Columbus Crew 1; Nashville 3-St. Louis City 1; Sporting Kansas 1-Los Angeles FC 2. (Télam)