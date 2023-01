El delantero argentino Julián Bartolo convirtió hoy el único tanto de Asteras Trípolis, que derrotó por 1-0 a Panathinaikos, en el cierre de la 20ma. fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El atacante bonaerense, de 26 años, ingresó en el segundo tiempo y selló la victoria del conjunto local, a los 35 minutos.

El exjugador de Acassuso y San Miguel sumó, de este modo, su primer tanto en la temporada, al cabo de 14 cotejos, según indicó el sitio "Soccerway".

La derrota del Panathinaikos, en donde se alistó el atacante tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente) y se produjo el debut del extremo Daniel Mancini (ex Newell’s), le permitió al AEK Atenas, del DT Matías Almeyda, conservar el liderazgo de la tabla.

En Asteras Trípolis -además de Bartolo- jugaron los también argentinos Federico Alvarez (ex Quilmes), Matías Iglesias, Jerónimo Barrales (ex Banfield) y Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

Otros resultados: Lamia 0 (ingresó Tomás De Vincenti, ex Excursionistas)-Ionikos 2; PAOK Salónica 3-Levadiakos 2

Principales ubicaciones: AEK Atenas 47 puntos; Panathinaikos 45; PAOK Salónica y Olympiakos 42; Aris Salónica 31

(Télam)