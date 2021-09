El atacante argentino Sergio Araujo convirtió hoy la solitaria anotación del AEK Atenas, que derrotó por 1-0 a Lamia, en partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El delantero neuquino, de 29 años, desniveló el tanteador con una conquista, a los 22 minutos de la segunda etapa.

De esta manera, el exjugador de Boca Juniors y Tigre acumuló su segundo tanto consecutivo en su nuevo club ateniense, ya que el domingo pasado había festejado un gol en el empate 3-3 con OFI Creta.

En tanto, Panathinaikos, con participación argentina, perdió nuevamente, en esta ocasión ante Aris Salónica, por 1-0, en condición de visitante.

En el conjunto "verde" se alistó como titular el mediapunta comodorense Lucas Villafáñez (ex CAI de Comodoro Rivadavia), mientras que el delantero tucumano Sebastián Palacios, recientemente transferido desde Independiente, entró a los 17 minutos de la segunda mitad, según especificó el sitio ‘Soccerway’.

En el conjunto de Tesalónica se desempeñaron el mediocampista Facundo Bertoglio (ex Colón de Santa Fe), el extremo Daniel Mancini (ex Newell’s) y el enganche Mateo García (ex Instituto de Córdoba).

Otros resultados: Panaitolikos 1 (jugaron Diego Rodríguez, Braian Lluy y Javier Mendoza)-PAOK Salónica 2; OFI Creta 0 (Juan Neira)-Asteras Trípolis 0 (Rodrigo Gómez, Federico Alvarez y Jerónimo Barrales); Olympiakos 4-Apollon Smirnis 1

Principales posiciones: AEK Atenas y Olympiakos 7 puntos; PAS Giannina, Volos y PAOK Salónica 6.

(Télam)