El atacante argentino Angel González acordó condiciones y será refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que interviene en el campeonato de Primera división del fútbol de Ecuador.

El jugador, de 28 años, proviene de Estudiantes de La Plata y se someterá en los próximos días a la revisión médica de rigor para quedar incorporado al equipo quiteño.

González, que tuvo sus inicios en Godoy Cruz de Mendoza, volverá a ser dirigido por el entrenador Luis Zubeldía, quien se erigió en su estratega mientras duró el paso del futbolista por Lanús en la campaña 2021-2022 (jugó 41 encuentros).

La llegada del delantero se da a través de una “transferencia definitiva, cuyas cifras no fueron divulgadas”, según especificó el sitio especializado ‘Ecuagol’.

LDUQ ya tiene en sus filas a otros cuatro futbolistas argentinos: el defensor Zaid Romero (ex Villa Dálmine); el mediocampista Lucas Piovi (ex Almagro) y los delanteros Tomás Molina (ex Ferro) y Lucas Gamba (ex Rosario Central)

(Télam)