El delantero rosarino Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, será titular en el partido que el Atlético de Madrid jugará mañana por la fecha 29 de LaLiga de España como local del Almería, según lo confirmó hoy el entrenador del equipo, Diego Simeone.

"Ángel es importantísimo para nosotros. Mañana le tocará jugar de entrada y no me imagino otra cosa que no sea que haga un grandísimo partido", anticipó Diego "Cholo" Simeone en la rueda de prensa que ofreció en la antesala del partido, según consignó la agencia de noticias DPA.

Correa, de 28 años, se ausentó del equipo el fin de semana pasado en el triunfo como visitante sobre el Rayo Vallecano (2-1) debido al fallecimiento de su mamá, Marcela, quien padecía un cáncer terminal.

El delantero surgido de San Lorenzo es uno de los jugadores más queridos del plantel "Colchonero" y muestra de ello fue que su compatriota Nahuel Molina, uno de los tres campeones del mundo del equipo junto a Rodrigo De Paul, le dedicó el gol que marcó ante el Rayo Vallecano exhibiendo en el festejo la camiseta con el dorsal "10" del rosarino.

Correa tiene una historia de vida fuerte ya que perdió a su papá cuando tenía 10 años, en los años posteriores fallecieron dos de sus hermanos y además fue sometido a una intervención quirúrgica en el corazón ni bien arribó desde San Lorenzo, que le salvó la carrera ya que se creía que no podía seguir jugando al fútbol.

"Ángel está muy bien con sus compañeros, contenido, está superando un duelo que a uno le toca atravesar cuando suceden estas situaciones. Piensa en jugar, eso es lo que lo moviliza", añadió Simeone.

El Atlético de Madrid está tercero en LaLiga de España con 57 puntos, detrás del líder Barcelona (72) y el escolta Real Madrid (59).

(Télam)