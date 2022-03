El zaguero central argentino de Libertad de Paraguay, Alexander Barboza, fue suspendido por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por 45 días y multado con una suma equivalente a 30 salarios mínimos (9.000 dólares) a causa de ser expulsado de forma escandalosa en el clásico ante Olimpia el pasado 20 de febrero, señaló la prensa guaraní.

"Resolvimos darle una sanción por 45 días a Alexander Barboza y una multa económica de 30 salarios mínimos (319 dólares cada salario)", explicó Evert Esquivel, miembro del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), consignó el diario Ultima Hora.

El cotejo entre Libertad y Olimpia culminó igualado 2 a 2 y Barboza (exRiver, Defensa y Justicia e Independiente) y fue expulsado a los 85 minutos por recibir dos tarjetas amarillas y antes de retirarse del campo de juego persiguió y le pegó una patada desde atrás al delantero de Olimpia Guillermo Paiva.

La situación derivó en un fuerte tumulto. La actitud de Barboza, muy grave, tuvo derivaciones con un posteo que realizó en Instagram, en el que acusó a Paiva de un insulto racista.

MIRÁ TAMBIÉN El puntero Deportivo Laferrere visita en Gerli a El Porvenir

"Hay cosas que no se dicen ni dentro ni fuera de la cancha. No al racismo. No soy violento y no apoyo lo ocurrido hoy, pero siempre por delante de todo está el respeto", afirmó. (Télam)