El colombiano Edwin Cardona, de último paso por Racing en el fútbol argentino, habló de sus problemas extrafutbolísticos que le afectaron en su desempeño y aseguró que sufrió de depresión en su paso por el elenco de Avellaneda. "Al final nosotros somos seres humanos. Yo llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría depresión", comentó Cardona en diálogo con D Sports Colombia sobre su bajo rendimiento en "La Academia". Luego, en la misma sintonía agregó: "Tenía que estar 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, que durmiera conmigo. Llegué a una época en la que me di cuenta que sólo tenía alrededor a mi familia, a mi hijo que tenía 8 años porque mi esposa no podía viajar por un problema de salud". Cardona continuó con su relato y lanzó una frase fuerte: "Dios a uno le pone esas personas, mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que hubiera hecho yo en lo personal". Por último, el ex Boca también se refirió al día a día en Racing, aunque no apuntó contra nadie en particular: "Nadie me preguntaba a mí por qué no jugaba, por qué no me metían, o por qué solamente si me metían eran cinco minutos". "En mi cabeza no estaba el momento. Yo quería jugar, pero sabía que tenía muchas cosas detrás", sentenció el mediocampista. LG/GO NA