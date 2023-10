El ex futbolista del Real Madrid y del Chelsea, Eden Hazard, anunció hoy su retiro del fútbol profesional a los 32 años, cuatro meses después de dejar el club madrileño.

El ex internacional belga se unió al Real Madrid en 2019 como el fichaje récord de la institución, pero sufrió lesiones y tuvo problemas para asentarse en el Santiago Bernabéu durante un triste período de cuatro años.

A pesar del limitado tiempo de juego en el Madrid, Hazard ganó varios trofeos, incluida la Liga de Campeones y dos títulos de LaLiga.

MIRÁ TAMBIÉN Huracán tendrá dos bajas para enfrentar a Estudiantes por Copa Argentina

"Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional", dijo Hazard en un comunicado en Instagram.

Eden Hazard

"He podido realizar mi sueño, he jugado y me he divertido en muchos campos de todo el mundo. Ahora es el momento de disfrutar de mis seres queridos y vivir nuevas experiencias", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN La UEFA rechaza el plan para levantar el veto a las selecciones rusas sub-17

Hazard llegó al Chelsea en 2012 procedente del Lille y ganó la Europa League en 2013 y 2019 con el club londinense.

También ganó el título de la Premier League en 2015 y en 2017, así como la Copa de la Liga y la Copa FA.

Debutó con la selección absoluta de Bélgica en 2008 y marcó 33 goles en 126 partidos, liderando a los belgas hasta el tercer puesto en el Mundial de 2018, antes de retirarse del fútbol internacional tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar del año pasado. Reuters-NA NA