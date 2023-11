El entrenador interino del seleccionado de Chile, Nicolás Córdova, tras la derrota por 1 a 0 frente a Ecuador, sostuvo que su equipo “desperdició las claras” en relación a las chances de anotar y que la “Tri” en una oportunidad de gol que tuvo “lo hizo”.

“Ecuador en una que tuvo lo hizo y nosotros desperdiciamos las claras. Se nos escaparon los tres puntos, pero estas Eliminatorias son las más difíciles del mundo. El fútbol no es de merecimientos, el que hace los goles se lleva los puntos”, manifestó el exfutbolista de Colo Colo.

El DT interino, sobre su futuro, expresó que "lo que decida la Federación no es asunto mío”, dijo.

“No voy a pronunciarme sobre si me gustaría o no (seguir), jamás me he candidateado para ningún puesto, esto fue algo circunstancial” aseguró.

“Yo soy funcionario de la ANFP, mi proyecto es con las juveniles y estamos contentos con la puesta en marcha. Creo que hay que darle continuidad a eso. Tomé este corto desafío de la mejor manera, con responsabilidad y hemos preparado el partido de la mejor manera”, agregó.

“Tranquilidad por el partido, no estamos contentos. Tuvimos pocos días y tratamos de preparar el partido de la mejor manera. Buscamos vulnerar las falencias de Ecuador, los primeros minutos iban a ser muy difíciles”, analizó el jefe técnico de Selecciones Juveniles de Chile.

“Los partidos nacen de una manera y mueren de otra. Son tiempos, momentos emocionales donde ellos salieron a presionar mucho de entrada. Hubo momentos donde nos vimos bien, ellos son un muy buen equipo. Ecuador ha hecho un proceso de jugadores de gran calidad”, cerró.

(Télam)