Las duplas argentinas integradas por la rosarina Cecilia Carranza Saroli -campeona olímpica 2016- y María Sol Branz, en la clase 49er FX de vela, y Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, en Nacra 17, brillaron hoy al ganar sus respectivas medal races -regatas definitorias que disputaron los diez mejores clasificados en la fase regular- y quedaron quintas y séptimas en la Semana Olímpica Francesa, en Hyeres.

En la clase 49er FX, la rosarina Carranza Saroli, quien conquistó la medalla de oro junto con Santiago Lange en la clase Nacra 17 en los Juegos Olímpicos 2016, y la bonaerense Branz -doble medallista panamericana- ganaron la medal race y finalizaron el quinto puesto en su segundo torneo oficial en la clase, con 84,88 puntos.

"Es un alegría enorme. Ya lo que habíamos realizado hasta ayer era muchísimo y hoy terminar el campeonato ganando la medal race duplica la alegría", afirmó Carranza Saroli en declaraciones a Télam.

"Lamentablemente no nos alcanzó para pasar a ninguna rival pero nos acercamos muchísimo al tope del campeonato. Eso no nos puede traer más que mucha alegría, especialmente porque sabemos que tenemos muchísimo por trabajar y crecer. Esto no da confianza para saber que lo que hicimos hasta ahora estuvo bien realizado", puntualizó.

Y acotó: "Ahora hay que seguir trabajando muy duro porque todavía nos falta mucho. Hay muchas condiciones en las que tenemos que mejorar porque todavía nos sentimos muy débiles y tenemos toda la tarea anotada para los próximos meses de trabajo".

Además, el binomio argentino logró doce Top10 en las quince regatas del certamen, del que participaron 37 barcos, en tanto que las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze -campeonas olímpicas en Tokio-, vencieron con 68.

Carranza Saroli ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, 2011 en la clase Laser Radial, y Braz conquistó, junto con Victoria Travascio, la presea de oro en los de Toronto, Canadá, 2015, y de bronce en Lima, Perú, 2019.

El 6 de abril pasado, las argentinas, en su primera competencia oficial en la clase 49er FX, quedaron vigésimas, con 146 puntos, en el Trofeo Princesa Sofía, en Palma de Mallorca, España, en el que participaron 1.500 regatistas de 55 países.

Carranza Saroli y Branz volverán a competir en julio, en el campeonato europeo en Aarhus, Dinamarca, y posteriormente el Mundial de la clase en Canadá, en agosto.

Por otra parte, el binomio conformado por los bonaerenses Mateo Majdalani y Eugenia Bosco también ganó la medal race de la clase Nacra 17 y concluyó en el séptimo puesto con 133 unidades, mientras que los vencedores fueron los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, campeones olímpicos en Tokio y ganadores del Trofeo Princesa Sofia de comienzos de abril, con 36 puntos.

Los argentinos concluyeron en el Trofeo Princesa Sofía, a comienzos de mes, en el undécimo puesto con 119 puntos, los mismos que los suecos Emil Jarudd y Hannam Jonsson y no accedieron a la medal race ya que la dupla europea pasó a la final por el sistema de desempate que compara las mejores regatas de cada uno.

Majdalani (27 años) y Bosco (24) ganaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019 y lograron el séptimo puesto en el Mundial de la categoría de Omán 2021.

La tripulación argentina fue la única sudamericana que disputó la medal race y logró once Top10 en 16 regatas en el certamen (9, 8, 10, 10, 9, 7, 10, 10, 4, 3 y 1).

(Télam)