Dunga, ex jugador y ex entrenador de la selección de Brasil, reveló como vivió la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina se impuso ante Francia por penales y destacó el nivel del equipo de Lionel Scaloni. "Para los que nos gusta el fútbol, la final contra Francia fue maravillosa y fantástica. Todos jugaron a un nivel muy alto y (Lionel) Messi fue decisivo como siempre", comentó el brasileño en diálogo con D-Sports Radio. "Fue muy lindo mirar la determinación con la que jugaron

Entendieron que tenían que jugar para Messi y ambos eran importantes para lograr el objetivo", destacó. Por otra parte, Dunga opinó sobre el presente de la ‘Verdeamarela’ y la situación del técnico interino en el combinado nacional. "Una selección como Brasil no puede esperar a un DT un año"

Luego, aportó más sobre su punto de vista: "Este tipo de selecciones son referencias en el mundo. Cuando te llaman, tenés que correr", apuntó. "Los periodistas quieren un entrenador extranjero y ahora tenés que traer uno para ver qué pasa, sino vamos a estar 30 años hablando de porque no pasó", sentenció el técnico. Al hacer hincapié a quien actualmente ocupa el cargo de técnico, opinó: "Fernando Diniz es un buen entrenador, pero no puede hacer dos trabajos. Hay que enfocarse en una sola cosa". Ya en la etapa final de la entrevista, consideró que "Neymar es ídolo de Brasil, es fantástico" y que "Se habla de que ganó Pelé, ganó Messi y Maradona, pero ganó el equipo, solito no se gana nada".