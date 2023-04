El controvertido expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler apuntó hoy contra los dirigentes del club tras la renuncia del presidente Fabián Doman y la asunción interina del intendente del partido bonaerense de Lanús, Néstor Grindetti.

"Que Juan Marconi (vice segundo) se vaya a la tribuna y no joda más en el club. Su vida personal no me importa pero que no haga más daño. Nos quieren gerenciar y no lo vamos a permitir", aseguró el exdirectivo en el programa de YouTube "El Loco y El Cuerdo", que conduce junto con el periodista Flavio Azzaro.

"Doman nunca me atendió el teléfono, no sabía ni las calles de la cancha que hicieron después de mi gestión, que les dejó millones de dólares. Y Grindetti, que es el tesorero de un expresidente de la Nación (por Mauricio Macri), no va a poner un peso en el club", afirmó.

Ducatenzeiler era el presidente del club cuando Independiente salió campeón del Apertura 2002, con un equipo recordado por sus figuras Daniel Montenegro, Federico Insúa y Andrés Silvera, aunque una mala gestión económica y deportiva posterior, sumados a problemas de salud, lo alejaron del cargo en abril de 2005.

Sin embargo, luego de "años de exilio", como él definió en reiteradas ocasiones, reapareció como youtuber en el canal de Flavio Azzaro y desde ese lugar se encargó de denunciar en los últimos meses los "desmanejos" de la actual comisión.

"Y vos, 'Bebote' Álvarez tampoco te hagas el pillo, si querés ser presidente no me apuntes a mí, que vos como jefe de la barra te fuiste al descenso, eh. Eso, con otros en la hinchada, no nos pasaba", indicó.

"No puedo dormir, estoy destruido al ver el daño que le hacen a mi club. Estoy dispuesto a morir por la causa. Se tiene que llamar a una Asamblea, se tiene que hacer un acuerdo institucional entre todos, ir a la AFA para hacer una transición y si nos toca irnos a la B sabemos quiénes son los responsables. Quiero a la política nacional afuera del club", cerró en un programa que duró seis horas. (Télam)