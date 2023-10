El conductor técnico de Argentinos Juniors, Pablo Guede sostuvo que en la derrota 3-2 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata a su equipo “faltó profundidad para poder generar más situaciones y sacar ventaja de la tenencia, que se hizo bien pero faltó el final”.

El director técnico de Argentinos que en su breve ciclo lleva cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates, tras los dos triunfos iniciales, comentó que “se pudo lograr la ventaja pero no se pudo sostener. Y así increíblemente nos vamos perdiendo cuando no nos habían llegado”.

“El segundo tiempo nos encontramos con otro gol y todo se complicó, pero nos acomodamos, fuimos más profundos y hasta pudimos empatar”, añadió el DT.

"Pero también hay que reconocer que cometimos errores que no pueden pasar, no solo en la falta de profundidad, si no en tomar mejores decisiones y no complicarnos en las salidas”, señaló Guede.

