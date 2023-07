El entrenador Diego Osella dejó hoy el cargo como entrenador de Chaco For Ever argumentando que es necesario que “el equipo reaccione”, tras la abultada derrota del domingo ante Atlanta (0-4), por el certamen de la Primera Nacional de fútbol.

“Venimos en una curva hacia abajo y el equipo necesita una reacción. Perdimos mucho afuera y yo no puedo ser hipócrita. Me parece que es el momento ideal para dar un paso al costado y permitir que llegue otro entrenador”, sostuvo el director técnico santafesino, de 53 años, en rueda de prensa.

El exentrenador de Colón de Santa Fe, Newell’s Old Boys y Quilmes, entre otras entidades, había asumido la conducción del elenco chaqueño, a poco de iniciado el torneo, cuando Pablo Martel se despidió del equipo, a raíz de los malos resultados.

“Por primera vez desde que estoy en Chaco sentí que no podíamos empatar el partido. Y eso es una señal”, dijo en relación al partido jugado en la noche del domingo en Villa Crespo, donde el conjunto de Resistencia quedó en desventaja, a los 15 minutos de la segunda etapa.

“El club creció, tiene un orden. Pero no soy egoísta y no quiero forzar una cosa que veo que no va más”, justificó Osella, que diseñó una discreta campaña con 4 triunfos, 4 igualdades y 10 derrotas (obtuvo el 30 por ciento de los puntos en disputa).

Chaco For Ever reúne 20 puntos en 24 partidos y ocupa la penúltima ubicación -en zona de Promoción- de la sección B del certamen de ascenso, solamente por encima de Villa Dálmine (16), que hoy perdería la categoría.

El equipo quedó concentrado en Buenos Aires, bajo la conducción interina de Marcelo Carrasco, y desde allí viajará hacia Córdoba donde jugará este miércoles con Rosario Central, a las 18 en el estadio Mario Kempes, por los 16vos. de final de Copa Argentina.

(Télam)