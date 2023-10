El entrenador Andrés Montenegro condicionó la continuidad en su cargo al frente del plantel de Nueva Chicago al resultado de las futuras elecciones generales que se desarrollarán en la institución que participa del certamen de la Primera Nacional de fútbol.

“Tenemos contrato hasta junio de 2024. Nuestra continuidad está atada a las elecciones. De ganar las elecciones, la Comisión Directiva me demostró que quieren que continuemos en el club. No sé lo que quieren las demás listas candidatas”, dijo el DT del conjunto ‘verdinegro’, que no pudo clasificarse para el Reducido por el segundo ascenso a Primera.

“Estuvimos hablando con los dirigentes para realizar algunos cambios para la próxima temporada” amplió Montenegro al programa partidario ‘La previa de Chicago’ (105.3).

En principio, las elecciones en la entidad de Mataderos se realizarían en diciembre próximo, luego de que diez agrupaciones aportaran los correspondientes avales a principios de octubre. Una de ellas es ‘Todos X Chicago’, que postula la continuidad del presidente Hugo Bellón.

“El balance del torneo es positivo. Nos quedó la sensación amarga de no haber podido entrar al Reducido por apenas un punto. Lo más importante es que el equipo pudo competir y estuvo a la altura” dijo Montenegro.

“El plantel terminó siendo corto por la cantidad de lesionados y por los jugadores que se alejaron”, resaltó el DT.

El plantel ‘verdinegro’ cumplió hoy en el estadio su última práctica, antes de entrar en un receso que se extenderá por dos semanas. Volverá al trabajo el lunes 6 de noviembre.

El delantero Ezequiel Naya finalizó su préstamo y volverá a Estudiantes de La Plata, club dueño de su ficha.

(Télam)