El técnico de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, aguardará por la recuperación del defensor Lucas Villalba para determinar si puede o no incluirlo en el once principal que este domingo enfrentará a Banfield, por la 22da. Fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

El defensor, de 28 años, presenta una ligera molestia muscular y no sería arriesgado, en caso de no estar en condiciones óptimas. El exjugador de Independiente y Huracán no estuvo a mitad de semana en Ecuador ante Independiente del Valle (2-3) por Copa Libertadores, pues se hallaba suspendido por acumular tres tarjetas amarillas.

Si Villalba no llega su lugar sería ocupado por Leonel González (regresó de Quito con una pequeña molestia) o bien por Luciano Sánchez.

Además, Leonardo Heredia podría ingresar desde el comienzo y armar dupla de ataque con el paraguayo Gabriel Avalos, relegando al banco de suplentes a Santiago Montiel, expulsado en el compromiso copero.

Una probable alineación del equipo de La Paternal nucleará a Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Villalba o González o Sánchez; Javier Cabrera, Federico Redondo, Franco Moyano, Francisco González Metilli y Alan Rodríguez; Heredia y Avalos.

Argentinos Juniors visitará este domingo a Banfield, a partir de las 19.30, con arbitraje de Nazareno Arasa. (Télam)