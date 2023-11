Diego Martínez, entrenador de Huracán, destacó hoy que su equipo "logró el primer objetivo, el de sostener la categoría" en la Liga Profesional, porque "se dieron todas las cosas a favor desde el primer día".

"Cuando los dirigentes nos vinieron a buscar nos dimos cuenta que nos querían de verdad y después la parte más importante de esta historia, que son los jugadores, nos mostraron una predisposición impresionante, cada uno y todos desde el lugar que le tocaba, dentro de un momento complejo y en la etapa de conocimiento acelerado que tuvimos", aseguró el entrenador al canal de youtube "El Ojo del Huracán".

A la hora de proyectar los objetivos de su trabajo de cara al tramo final de la temporada, Martínez agregó: "Ahora tenemos que poner toda nuestra energía en alcanzar el segundo objetivo, que es clasificar a los cuartos de final para tratar de llegar lo más lejos posible".

Claro que, su buen presente en el Globo, volvió a poner el nombre de Diego Martínez en el foco de otros clubes grandes, más puntualmente de Boca.

"Ya me pasó lo mismo cuando estaba en Tigre, pero a mi no me llama nadie y mi representante sabe que yo solamente pienso en formar el mejor equipo para ir a Tucumán a jugar contra Atlético y pasar a los playoff".

Por último, Martínez hizo una referencia a su personalidad dentro del plano laboral y aseguró: "Soy un apasionado de mi trabajo y estoy orgulloso de mi cuerpo técnico. Yo digo que todos los años somos campeones en cuanto al trabajo. Le dedicamos muchísimo tiempo a esto y casi nunca nos podemos relajar". (Télam)