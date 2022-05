Julio Vaccari, entrenador interino de Vélez Sarsfield, consideró que con la clasificación del equipo a octavos de final de la Copa Libertadores “se cumplió con creces el objetivo del semestre", pero aseguró que no aún no sabe nada de su futuro dentro de la Institución ya que sería inminente el acceso a la dirección técnica del "Fortín" del uruguayo Alexander Medina, ex Talleres, de Córdoba, recientemente desvinculado de Inter, de Brasil.

“Fuimos de menor a mayor en la Copa, pero en ningún momento dude de la clasificación y lo pueden decir los chicos que me tuvieron en el día a día. El proceso fue muy bueno. Y en la Copa de la Liga terminamos terceros desde que nosotros tomamos el equipo. Los jugadores se brindaron el máximo en esta etapa”, dijo el entrenador de Vélez en diálogo con la prensa, luego de consumada la clasificación con el 4-0 sobre Estudiantes.

Respecto de las versiones que indican que Alexander Medina sería el nuevo técnico del primer equipo de Vélez y que él volvería a hacerse cargo de la Reserva, Vaccari fue muy concluyente al señalar que no sabe "nada. Soy un empleado de la institución, me dijeron lo que tenía que hacer y creo que se hizo. Pero no sé que sigue”, remarcó.

En cuanto a su plantel, Vaccari indicó que los jugadores “tienen mucha personalidad y una idea del juego muy diferente al resto. El promedio del equipo de Vélez es de 25 años. Los chicos tenían unas ganas bárbaras de crecer, pero el proceso lleva tiempo"-

MIRÁ TAMBIÉN Vélez se clasificó a octavos de la Libertadores tras golear a un juvenil Estudiantes

"De todas formas los chicos se acomodaron a una nueva idea de juego, se amoldaron, todo fluyó y en los últimos siete partidos anduvimos muy bien. Y se potenció a las promesas y al futuro de Vélez”, concluyó. Hoy el conjunto de Liniers se tomó revancha también del 4-1 en contra sufrido ante Estudiantes, en La Plata, en el primer cotejo del grupo. (Télam)