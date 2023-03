El técnico de Colón de Santa Fe, Néstor Gorosito, regresó hoy al Bosque platense y resaltó no quedar satisfecho con "el primer tiempo que hicimos", tras la igualdad sin goles registrada ante Gimnasia, por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional.

"No me gustó el primer tiempo que hicimos. No admito que un equipo mío esté tan parado en la cancha", reflexionó el entrenador, que fue bien recibido por el público local y sus dirigidos, por la más que aceptable campaña que cumplió durante la pasada temporada al frente del 'Lobo'.

"Sólo llegamos dos veces en un par de escapadas. No lo podemos repetir" se quejó 'Pipo' Gorosito, respecto del rendimiento del 'Sabalero' en los 45m. iniciales.

“En el segundo tiempo hicimos mejor las cosas, el equipo estuvo más dinámico y me dejó más conforme. Por suerte nos pudimos acomodar”, analizó el DT

Por último, Gorosito señaló que “Gimnasia es un equipo que corre mucho, nos complicaron en ese primer tiempo y un rato en el segundo con Benja (Domínguez), que es un chico que juega muy bien”, describió.

