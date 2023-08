El entrenador de Talleres de Córdoba, Javier Gandolfi, aguardará hasta último momento para definir el equipo que recibirá el sábado a Huracán en el estadio Mario Kempes, ya que Rodrigo Garro, Matías Catalán y Rodrigo Villagra se recuperan de diferentes lesiones y podrían tener su lugar en el encuentro de la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Los tres futbolistas no estuvieron presentes en el triunfo que obtuvo la ‘T’ en el debut ante Gimnasia en La Plata (3-0), y de no estar al 100 por ciento recuperados no serán incluidos en el plantel para recibir al ‘Globo’.

Lo que sí es una certeza es la recuperación del delantero Nahuel Bustos, quien abandonó el campo ante el ‘Lobo’ en el complemento por un fuerte golpe en el tobillo derecho, pero entrenó con normalidad estos días y estará desde el inicio.

Además, la ‘T’ se medirá contra Colón el próximo miércoles por Copa Argentina, por lo que Gandolfi podría guardar a aquellos futbolistas que no estén en plenitud física.

De esta manera, para recibir a Huracán, la probable formación de Talleres es con Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Matías Gómez y Ulises Ortegoza; Luis Angulo, Valentín Depietri y Ramón Sosa; Nahuel Bustos.

(Télam)