Pablo Frontini, entrenador de San Martín de Tucumán, relativizó el encuentro del miércoles ante Racing Club por Copa Argentina e insistió que el “objetivo” del equipo que conduce es “ascender” desde la Primera Nacional a la Primera división del fútbol argentino.

“Lo tengo claro. El objetivo de San Martín es ascender. La Copa Argentina es espectacular, jugar con Racing es divino. Pero salir campeón de Copa Argentina y no ascender para seguir el año que viene en Segunda, no”, sostuvo el director técnico del ‘Ciruja’.

“San Martín tiene que jugar en Primera. No es que vamos a despreciar nada, no está dentro de lo que buscamos. Si está Racing tenemos que ganar, pero nuestro objetivo es otro” consideró el exDT de All Boys, San Telmo y Defensores de Belgrano, de 39 años.

El conjunto ‘rojiblanco’ se medirá este miércoles, a las 21.00 y en el estadio Mario Kempes de Córdoba, con la ‘Academia’ de Avellaneda, por los 16vos. de final de Copa Argentina.

Frontini apenas confirmó que llevará 23 jugadores a la capital cordobesa, aunque resaltó que “probablemente haya cambios” en la alineación, en referencia al once presentado el viernes pasado en el triunfo sobre San Telmo por 1-0.

“No tengo definido el equipo. Pero posiblemente haya modificaciones” indicó el DT de San Martín. (Télam)