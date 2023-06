Estudiantes tuvo una gran noche como local ante Barracas Central y el director técnico Eduardo Domínguez analizó: "Si nos quedamos con lo certero que fuimos y en cómo se llegó a los goles y cómo buscó el equipo nos vamos conformes”.

“También es cierto que defensivamente no estuvimos tan fuertes como lo somos habitualmente, en especial en el primer tiempo, aunque no quiero quitarle méritos al rival”, agregó el DT.

Domínguez señaló: "Disfrutamos el momento pero no podemos ir más allá. Mañana ya tenemos que trabajar en el difícil partido que tenemos el miércoles que puede encaminar una clasificación en la Copa Sudamericana”.

El entrenador remarcó que “Estudiantes tiene un plantel de muy buenos jugadores y lo que había que buscar es que se sientan cómodos, seguros".

"Eso nos da tranquilidad porque ponen su calidad al servicio del equipo. Esa es la prioridad. Acá nadie pone por delante cuestiones personales y eso es lo que me deja más tranquilidad”, planteó.

El DT también habló de casos puntuales: “José (Sosa) es un jugador extraordinario, es un ejemplo y si él está bien nos hace bien a todos. También quiero resaltar a una gran persona como Pablo Piatti, que sufrió una lesión grave todos los días nos llena de energía de verlo entrenar, parece un chico que está por debutar”.

El ciclo Domínguez lleva 17 partidos, con 12 triunfos, 4 empates y una derrota. Marcó 30 goles y recibió sólo 8 tantos, con 11 vallas invictas.

"No podemos ir más allá, todo es muy parejo, falta bastante, no hay que relajarse, no se puede hablar de cómo estaremos en el final. Hay que ser humildes y entender que se necesita de todos”, concluyó. (Télam)