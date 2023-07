Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata, se refirió a la "contundencia" para explicar la abultada victoria de su equipo sobre Barcelona de Ecuador por 4-0, resultado que le permitió avanzar de ronda en la Copa Sudamericana.

"Tuvimos contundencia. Convertimos en las primeras que tuvimos y eso nos dio una mayor tranquilidad para manejar el partido", consideró el director técnico del equipo platense, una vez finalizado el encuentro en el estadio UNO.

Estudiantes accedió a octavos de final del torneo continental y en esa instancia se medirá con Goiás de Brasil, ganador del grupo G en la etapa clasificatoria.

"Hay que seguir trabajando, mejorar en el terreno local, ser competitivos y sabemos que vendrá un rival muy duro como Belgrano el sábado, queremos tener un buen final", agregó Domínguez.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes goleó a Barcelona y será rival de Goiás en octavos de Sudamericana

Al ser consultado sobre la formación, el DT dijo que "más allá de la derrota en Ecuador, volvimos tranquilos porque el equipo había mostrado buenas cosas. Hoy intentamos lastimar más por adentro, liberar a (Benjamín) Rollheiser y por suerte salió como pensábamos".

El conductor de Estudiantes remarcó que "a pesar de un bajón que tuvo el equipo nunca estuvimos intranquilos porque siempre la actitud y las intenciones fueron buenas. En la Copa (Sudamericana) hicimos una buena fase, tuvimos que jugar esta instancia por diferencia de gol en la que nos superó Bragantino. Pero siempre estuvimos bien y esta serie la superamos merecidamente", graficó.

Domínguez respaldó al delantero uruguayo Mauro Méndez y señaló que "no hicimos ninguna apuesta al ponerlo, el club realizó una buena incorporación en su momento", expresó.

"Lo vemos bien, cada vez mejor. El fútbol argentino no es fácil y siempre estuvo bien predispuesto, siempre apoyó cuando jugó y cuando no le tocó. Me pone muy contento por él, porque se lo merece", concluyó el entrenador. (Télam)