Martín Demichelis, entrenador de River Plate, admitió esta noche que su equipo concretó "uno de los mejores partidos" de su ciclo en el triunfo sobre Independiente, por 3-0, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

"Creo que se hizo uno de los mejores partidos. No hubo fisuras contra un muy buen equipo. Desde que llegó (Carlos) Tevez, Independiente tiene atributos y los superamos", describió.

"Me puso feliz porque el grupo trabaja día a día desde la exigencia, con ganas de crecer. Con un estadio llenísimo, aún en día de semana. Y la gente hace un esfuerzo grande", elogió el exentrenador de las divisiones formativas del Bayern Munich alemán.

Consultado respecto del nivel exhibido por los atacantes, tanto el colombiano Miguel Borja como el venezolano Salomón Rondón, el DT Demichelis dijo: "Lo importante es que los delanteros están bien y nos hemos adaptado a todos los sistemas".

MIRÁ TAMBIÉN DT Gorosito tiene un pie y medio afuera de Colón

"Si considero que puedo jugar con dos delanteros y no importan los nombres. Borja y Rondón están encendidos y los quiero así. Nos van a dar mucho", prometió.

También elogió la prestación de Santiago Simón, que se desempeñó como lateral por derecha.

"Me alegro por (Santiago) Simón. No salió por su rendimiento. En La Boca me decidí por (Andrés) Herrera porque conocía más el puesto. La competencia está a la vista, salió bien", apuntó.

"Aunque me equivoque armando el once, estoy convencido porque los veo entrenar bien en la semana. (Santiago) Simón tiene condiciones de ser un gran lateral por la derecha", sostuvo.

El entrenador cordobés resaltó, además, que Facundo Colidio "tiene condiciones y nos puso feliz que venga. Le falta convertir, pero trabaja muy bien y no creo que tenga esa ansiedad", expresó.

Por último, Demichelis se refirió a la larga racha imbatida en el Monumental y consideró: "Es un motivo de gran orgullo poder ser parte de este 2023 con 20 triunfos seguidos en casa. Me llena de felicidad que la gente se vaya feliz porque no es fácil venir un día de semana. Quedará en los libros pero hay que seguir ganando de local. Siempre hay cosas por mejorar y buscaremos repetir esto de visitante", puntualizó. (Télam)