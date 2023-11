Israel Damonte, entrenador de Colón de Santa Fe, se mostró muy autocrítico a la hora de analizar la derrota de su equipo a manos de Vélez Sarsfield (1-3), resultado que lo obligará a jugar un partido de desempate ante Gimnasia para evitar el descenso.

"No puedo decir que no me gustó el equipo, tengo que afirmar que no me gusté yo. Asumo la responsabilidad, no se dio el partido que imaginé y ahora hay que afrontar con entereza el partido que nos queda ante Gimnasia, porque es una vida más para nosotros", dijo el DT del 'Sabalero', en la conferencia de prensa brindada en el estadio José Amalfitani.

"Cuando llegamos, hace muy pocos partidos, estábamos abajo de todos y si me daban a firmar esto, lo firmaba", agregó Damonte.

"A Colón le costó todo el torneo jugar de visitante, de hecho ganó un solo partido en esta condición y por eso cambiamos el esquema con relación a lo que hicimos ante Talleres (de Córdoba)", cerró el entrenador 'rojinegro'.

Colón y Gimnasia empataron con 45 puntos en la tabla anual y ambos deberán dirimir en un cotejo desempate cuál se queda en Primera y qué otro desciende a la Primera Nacional. Arsenal de Sarandí ya había retrocedido a la segunda categoría división del fútbol argentino con anterioridad. (Télam)