El entrenador argentino Gustavo Costas suministró en los primeros minutos de hoy la lista de convocados del seleccionado de fútbol de Bolivia que afrontará sendos encuentros de eliminatorias sudamericanas ante Ecuador y Paraguay, por las fechas 3 y 4 de la clasificación continental.

Cuestionado por los flojos resultados alcanzados en el arranque, a partir de sendas derrotas con Brasil (1-5) y Argentina (0-3), el técnico Costas intentó dar un golpe de timón y nominó a 27 jugadores para la doble fecha.

El entrenador, ex Racing y Alianza Lima de Perú, entre otras instituciones, le ratificó la confianza a los componentes de la ‘columna vertebral’ de la ‘Verde’ como el arquero Carlos Lampe (ex Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán), los defensores Luis Haquin y Jairo Quinteros; los mediocampistas Danny Bejarano y Moisés Villarroel y el delantero Marcelo Moreno Martins, entre otros.

La lista completa incluye a los arqueros Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest) y Braulio Uraezaña (Blooming)

Los defensores Luis Haquin (Deportivo Cali, Colombia), Diego Medina (Always Ready), Héctor Cuellar (Always Ready), Jairo Quinteros (Bolívar), Carlos Roca (The Strongest), José Sagredo (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar) y Marcelo Suárez (Always Ready)

Los mediocampistas Moisés Villarroel (Aguilas Doradas, Colombia), Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta, Chipre), Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Boris Céspedes (Yverdon, Suiza), Jaime Arrascaita (The Strongest) y Rodrigo Ramallo (Aurora)

Más los delanteros Marcelo Moreno Martins (Independiente del Valle, Ecuador), Víctor Abrego (Universitario de Vinto), Jaume Cuellar (Barcelona Athletic, España), Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh, Israel), Bruno Miranda (Royal Pari), Lucas Chávez (Bolívar) y Jeyson Chura (The Strongest).

Bolivia recibirá a Ecuador el jueves 12, a las 16.00, en la ciudad de La Paz, mientras que el martes 17 se topará con Paraguay, en Ciudad del Este, a partir de las 19.30, por las jornadas 3 y 4 de la clasificación hacia el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026

(Télam)