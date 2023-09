Gustavo Costas, entrenador del seleccionado de fútbol de Bolivia, admitió esta noche la notable superioridad argentina en el partido jugado en La Paz por eliminatorias sudamericanas y ofreció su pedido de disculpas “a la gente”, tras la discretísima actuación del equipo que dirige y que perdió 3-0 en condición de local.

“Tenemos que pedirle perdón a la gente” reconoció el exDT de Racing Club, de 60 años, en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Hernando Siles, luego de la exhibición del campeón mundial en Qatar 2022.

Molesto y defraudado por el rendimiento de sus dirigidos, el director técnico sostuvo que “se puede perder un partido, pero no de esta manera. Hoy defraudamos al público”, consideró.

Aun cuando no los identificó, Costas remarcó que hubo “jugadores sin actitud y vencidos” que asumieron el compromiso frente al elenco albiceleste y añadió que algunos futbolistas “entraron perdidos” al campo de juego.

“A nosotros nos afectó la altura (los 3.650 metros sobre el nivel del mar de La Paz) y no a ellos. Eso no puede pasar” apuntó el entrenador del combinado bolivano, que no reúne puntos en dos presentaciones, con apenas un gol a favor y ocho en contra.

En la próxima ventana de la eliminatoria continental rumbo al Mundial 2026, Bolivia recibirá el 12 de octubre a Ecuador, mientras que el 17 visitará a Paraguay. (Télam)