Luego de una muy buena campaña que incluyó clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera, el director técnico Aníbal Biggeri resolvió no seguir vinculado a All Boys y no dirigirá al equipo de Floresta en la temporada 2023 en la Primera Nacional de fútbol.

La institución comunicó esta tarde que el entrenador, de 57 años, decidió “no continuar al frente del equipo profesional de fútbol” y adelantó que este miércoles, a las 20.00, se concretará “una conferencia de prensa” en el estadio Islas Malvinas, para aclarar los motivos de su salida y su eventual reemplazante.

El exentrenador de Tristán Suárez mantuvo hoy una charla con el presidente del club, Nicolás Cambiasso, y los integrantes de la Comisión de fútbol para comentarles de su postura.

Desde el entorno cercano al DT le confiaron a Télam que Biggeri “se tomará unos días de descanso” y luego evaluará los pasos a seguir en su carrera profesional.

La muy buena campaña que alcanzó esta temporada con la institución ‘alba’ (logró 60 puntos en el torneo y obtuvo la quinta colocación) despertó el interés de otros equipos de la categoría que tienen en carpeta contratar al exarquero de Argentinos Juniors.

De esa manera, distintas fuentes periodísticas indicaron que el director técnico es seguido de cerca por Chacarita Juniors, Mitre de Santiago del Estero, Aldosivi de Mar del Plata y Quilmes, entre otros clubes.

Asimismo buena parte de los jugadores que compusieron el plantel en esta temporada 2022 parecen tener destino lejos de Floresta.

Una fuente vinculada a la institución ‘alba’ le comunicó a Télam que “la base del equipo podría irse a buscar nuevos horizontes”.

Es prácticamente un hecho que el goleador Octavio Bianchi (15 conquistas en el torneo) seguirá su carrera en un club de Primera División, mientras que el arquero Andrés Desábato, el defensor Tomás Oneto y los mediocampistas Nicolás Barrientos, Fernando Barrientos y Fernando Brandán, entre otros, “tiene ofrecimientos diversos para seguir en otros lados”, tras sus más que aceptables actuaciones a lo largo del año.

El plantel de All Boys está en la actualidad licenciado y regresará a los entrenamientos el martes 15 de noviembre. (Télam)