El argentino Sebastián Blanco marcó dos goles en el triunfo de Portland Timbers por 3 a 1 como visitante frente a Real Salt Lake, por la 33ra. fecha de la liga estadounidense de fútbol (MLS).

El cotejo se jugó anoche en el Rio Tinto Stadium de Utah y Blanco (ex Lanús y San Lorenzo) hizo los goles a los 17 y 45 minutos, marcando el tercero Aaron Herrera en contra y descontando el eslovaco Albert Rusnak para el local.

En Real Salt Lake jugaron los argentinos Pablo Ruiz (no actuó en nuestro país) y Jonathan Menéndez (ex Chacarita, Independiente y Talleres), mientras que en Portland fue titular Claudio Bravo (ex Banfield) y suplente Diego Valeri (ex Lanús).

Por su parte, el ex River Sebastián Driussi hizo un gol en el triunfo de Austin por 3 a 1 como local ante Kansas City. En el equipo vencedor también jugó Tomás Pochettino (ex Boca, Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba).

Otros resultados de anoche: Montreal Impact 2-Houston Dynamo 0 y New York Red Bull 0-Atlanta United 0.

A falta dos fechas de la primera fase de la MLS en la Conferencia Este, New England es puntero con 73 puntos, Nashville y Philadelphia 53, New York FC 50, Atlanta United y Orlando City 48, New York RB 47, mientras que en la Oeste Seattle Sounders es líder con 59, Kansas y Colorado 58; Portland 52, Vancouver y Minnesota 48, Los Angeles Galaxy 47. (Télam)