El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró hoy que a los hinchas les "importa un corno" el histórico descenso de 2011 a partir del mítico triunfo en la Superfinal de Copa Libertadores frente a Boca del 9 de diciembre de 2018 en Madrid.

"El hincha de River, después de Madrid, le importa un corno todo lo que pasó antes. Sin duda que irse a la B fue duro, sin duda fue un momento difícil. River y el hincha reaccionaron y después llegó a todo", afirmó D'Onofrio en diálogo con radio Del Plata.

"No nos olvidamos lo que pasó, pero tenemos el orgullo de mirar para adelante y ganamos un partido que es la gloria eterna", agregó el titular de River.

D'Onofrio finalizará mañana su gestión como presidente del último campeón del fútbol argentino, luego de dos mandatos. El traspaso a Jorge Brito, candidato del oficialismo, se realizará en el club.

"Mañana le voy a dar el diploma a Jorge y él desde mañana a la tarde pasará a ser el presidente de River. Mi contrato con Gallardo termina el 31 de diciembre y para acordar un contrato para adelante tenía que acordar con Brito", indicó D'Onofrio.

"Puedo caminar por el club y por la calle tranquilo. Me pasa que camino por la calle y gente de otros equipos me felicitan. Camino por Buenos Aires y la gente me saluda. Yo soy la cara visible de algo que se hizo en River entre muchos", señaló D'Onofrio, quien seguirá representando al club de Núñez en la AFA.

Por último, vaticinó que Julián Álvarez, goleador de la Liga Profesional de Fútbol con 18 tantos, "se quedará" en el club el próximo año.

"Si vienen a pagar la clausula, es imposible, pero creo que se va a quedar en el 2022", concluyó D'Onofrio. (Télam)