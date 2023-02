Don Kazaro, con la monta del jinete William Pereyra, es candidato para ganar mañana el Clásico Jockey Club Argentino, una prueba de 1.400 metros de arena con un premio de 1.250.000 pesos, que se correrá en el sexto turno del programa del hipódromo de La Plata.

El hijo de Long Island Sound tiene 3 victorias oficiales sobre un total de 12 salidas. Está en manos del brillante cuidador Carlos Daniel Etchechoury y viene de un segundo puesto a un cuerpo de Despacito. El antecedente y su estado es de lo mejor.

Como rival de mucho cuidado tendrá a Go Chromé Go, un hijo de California Choromé que cuida el entrenador Nicolás Martín Ferro. Sus antecedentes lo ubican con 4 victorias oficiales sobre 10 presentaciones. El 18 de enero realizó su última salida y fue tercero a un cuerpo y medio del ganador Spirit Of Light.

Los demás anotados son Equal Prince, Mr. Aidán , Speed Catcher y Hit Tifón, para una carrera que se largará a las 17.30.

La reunión hípica en La Plata comenzará a las 15 y finalizará con el duodécimo turno, a las 20.30. (Télam)