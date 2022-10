Don Kazako, con la monta del jockey William Pereyra, ganó hoy por 4 cuerpos sobre Tex For Sale el Clásico Benito Lynch , una prueba de 1.200 metros de arena con un premio de 2.000.000 pesos que fue corrida en el octavo turno de la reunión en el hipódromo de La Plata.

El ganador, un hijo de Long Island Sound, pagó un dividendo de 2,15 por boleto y empleó un tiempo de 1m 12s 88/100 para las 12 cuadras.

The Best Hit agarró la punta y le duró hasta la entrada a la recta. Fue seguido de cerca por The For Sale y Don Kazako.

Ya en los últimos 400 metros el ejemplar ganador se puso firme y comenzó a correr con gran decisión. El pupilo del entrenador Carlos Daniel Etchechoury pasó al frente y se fue hacia el disco con mucha solvencia.

Al cruzar el disco hubo 4 cuerpos de ventaja entre Don Kazako y Tex For Sale, que a su vez venció por 2 cuerpos a Fancy Model.

Los parciales fueron de 23s 79/100 para los 400 y de 46s 75/100 para los 800 metros. Don Kazako alcanzó hoy su tercer triunfo sobre un total de 10 carreras.

El ganador venía de ser segundo de Che Bellaco, que hoy no fue de la partida. Por lo tanto, la carrera quedó servida para Don Kazako que no desaprovechó la oportunidad que se le presentó. (Télam)