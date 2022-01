El DT de Independiente, Eduardo Domínguez, aseguró hoy que el club no atraviesa "el mejor momento, pero tampoco el peor", mientras aguarda por refuerzos de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

"Sé porqué estoy acá y lo que representa el escudo. Estuve de jugador y ahora estoy como entrenador. No es el mejor momento de Independiente, pero tampoco el peor. Hay que ir de a poco para enmendar errores", dijo Domínguez en diálogo con TyC Sports.

"Hay que trabajar. De a poco se verá el Independiente que todos queremos ver. No hay que descuidar el momento del país y a veces se hace cuesta arriba", puntualizó el exDT de Huracán.

Y agregó: "Lo que nos estamos proponiendo es trabajar muy duro para que el hincha se sienta reflejado. Desde ahí podemos empezar a construir algo. Si logramos que la gente se sienta identificada con el equipo, podemos hacer cosas importantes".

Domínguez señaló que no está desesperado por la llegada de refuerzos en lo inmediato: "Cuando confirmé de estar en este cargo, sabíamos las dificultades que íbamos a tener y no me puedo desesperar por eso. Sé que están trabajando. Se hace más difícil porque empezamos tarde, pero no quiere decir que no vamos a llegar o nos vaya a desesperar".

Hasta el momento, el "Rojo" confirmó la incorporación del delantero Damián Batallini, quien firmará en los próximo días, y estuvo a punto de sumar al defensor Elías Gómez, hasta que apareció River Plate.

"Elías estaba entusiasmado de venir a Independiente. Cuando estaba todo cerrado con los clubes, apareció el llamado de River. El jugador dijo que iba a tomar una decisión e iba a avisar. Le deseo lo mejor y ya es pasado", señaló el exDT de Colón de Santa Fe.

Independiente, de acuerdo a Domínguez, continúa en tratativas por el delantero Ramón Ábila: "Su salida de Boca es complicada". Además, aseguró que los dirigentes prosiguen las negociaciones por la vuelta de Leandro Fernández y buscan definir la situación del defensor Fabricio Bustos, cuyo contrato finalizará en junio y tiene una oferta de Inter, de Brasil. (Télam)