Tiempos revolucionados son los que transita Independiente con una política que arde, en la cual tras el fallo de la justicia, el oficialismo deberá llamar a elecciones, en la que participará como candidato opositor Fabián Doman, quien opinó del comicio que se aproxima y apuntó contra la directiva que encabeza Hugo Moyano.

"En el club hay que estar, no como Moyano, que no está ni full, ni time", sostuvo el conductor televisivo y ahora candidato a Presidente de la entidad de Avellaneda. "Hay que mejorar todo porque el fútbol es un espectáculo. En Independiente es todo con mayúscula, hay que dar vuelta al club", agregó en diálogo en "Decímetro", el programa conducido por Laurita Fernández.

Posteriormente, se refirió al presente de su lista como candidato, ya que, contaba con algunas bajas y otros integrantes en duda: "Por supuesto que hay que mejorar el equipo y traer refuerzos. Si algo me sostuvo fue la gente que me pedía que me quedara. Un amigo me dijo que fue la decisión más boluda y de más huevos". Además, aclaró que por parte de la barra brava del club de Avellaneda, la cual tiene tres facciones, no recibió ningún tipo de contacto: "Ninguno me llamó. No he recibido amenazas ni advertencias. Voy a la cancha y nadie me dice nada. Todos saben bien qué quiero. Como no los necesito a los barras, no me llaman

Cuando tenga que haber contacto, alguien lo hará, yo no". Ante la consulta de cuál será su estrategia política y que eslogan utilizaría, Doman fue tajante: "Hay que generar que el socio, la socia vuelvan a la cancha y a creer. Un eslogan podría ser ´Que la gente vuelva a creer´". "Quiero recuperar a Independiente como faro social del sur, que lo era. Les voy a pedir a las autoridades que se encarguen de que la gente vuelva a la cancha", destacó sobre la seguridad en los estadios. En cuanto al tema elecciones, el candidato destacó que "la junta electoral va a definir elecciones que serán a fin de año, a más tardar"

Además, aclaró : "No dejaría la tele. Todos los dirigentes tienen otros trabajos. Sí, me comprometo a ir al club todos los días". Por último le dejó un mensaje a Hugo Moyano y su directiva, en la que les pidió transparencia para los candidatos: "No sabemos si vamos a heredar un técnico, pero sería bueno que el oficialismo nos cuente qué quiere hacer. Por ejemplo, al ´Rolfi´ (Daniel Montenegro) lo quiero mucho, pero no sabemos qué hace en el club

No sé quién le paga el sueldo ni cuánto gana".