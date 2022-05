Independiente quedó a la deriva al no haber acuerdo de unidad para renovar autoridades, tras la reunión de los postulantes de las tres listas que se presentarían al acto eleccionario, y el periodista Fabián Doman, candidato a presidente por la agrupación Unidad Independiente, culpó al oficialismo por el fracaso de la misma.

Doman, que podría ocupar el cargo de vicepresidente primero si se consensuara una lista única, ofreció esta tarde detalles del fracaso de la reunión con el oficialismo en contacto con Radio La Red.

"Ayer fuimos a una reunión insólita donde el oficialismo planteó tener el presidente (Sergio Palazzo, secretaro general de la Bancaria); mayoría de miembros en la Comisión Directiva; que (Héctor) Maldonado siga de secretario general; y que (Claudio) Rudecindo (candidato de Gente de Independiente) y yo no seamos candidatos. Nos levantamos y nos fuimos", detalló el conductor televisivo.

"Independiente pierde 100 millones de pesos por mes. La situación es dramática. El club no tiene sponsor hace tiempo. Maldonado se va a Inglaterra a una semana de que arranque el mercado de pases. La lista de concentrados con San Lorenzo (para la primera fecha del torneo de la LPF) va a ser la misma", abundó Doman.

Además, el periodista aseveró que esta reunión y las anteriores le "sirvieron" para aprender que no coincide "en absolutamente nada de lo que hizo el moyanismo en Independiente. A lo que agregó: "No me voy a quedar nunca de brazos cruzados".

En tanto, según le indicó a Télam un vocero de la entidad, se le cuestiona a Maldonado que, en la semana clave para negociar por los refuerzos como directivo responsable del fútbol profesional, se vaya a Inglaterra para la 'Finalísima' entre los seleccionados de Argentina e Italia".

El panorama se tornó aún más complejo al oficialismo "porque hace unas semanas que renunció el tesorero Atilio Bouza y nadie de la comisión se quiere hacer cargo de la tesorería", sumó el informante.

"Le ofrecieron el cargo al protesorero Carlos Novoa, pero no aceptó tal responsabilidad, por lo que los directivos deben llamar con urgencia a reunión de la Comisión Directiva para suplantar el cargo de una de las tres firmas responsables de firmar los cheques, si no a fin de mes no habrá pago de haberes", detalló la misma fuente.

En lo futbolístico, el director técnico Eduardo Domínguez y el manager Daniel Montenegro gestionan posibles refuerzos, entre ellos el del volante de Colón de Santa Fe Rodrigo Aliendro, por el que formalizarían una propuesta en las próximas horas.

Además, los volantes Domingo Blanco y el uruguayo Carlos Benavidez, y el delantero colombiano Andrés Roa, que están lejos de renovar sus contratos que vencen el 30 de junio próximo, el lunes no se presentarían a la reanudación de los entrenamientos en Villa Domínico. (Télam)