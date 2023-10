Diego Riberi, preparador físico del plantel de River desde la llegada de Martín Demichelis como entrenador, murió hoy a los 50 años a raíz de un problema de salud que atravesaba hace tiempo

Riberi, quien trabajaba con el PF principal, Flavio Pérez, arribó al conjunto de Núñez de la mano de Demichelis en 2022, luego de haber tenido pasos por Deportivo Armenio, San Martín de Tucumán y Santamarina de Tandil. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor", expresó River mediante sus redes sociales al confirmar la noticia. El preparador físico había sido uno de los elegidos por el capitán Enzo Pérez para levantar el trofeo de la Copa de la Liga 2023 junto al lateral Elías Gómez, quien había perdido a su madre y a su hermana en un accidente, por las complicaciones de salud que le tocaba atravesar. "Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue un accionar del plantel y eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí realmente se nota", expresó al respecto Riberi meses atrás.