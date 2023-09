El ex futbolista Néstor Sicher, ícono del ascenso de Racing a Primera División en 1985, falleció a los 63 años mientras entrenaba en una escuelita formativa de fútbol en Claypole.

El lateral izquierdo quedó grabado en la historia del fútbol argentino y se metió en los corazones de todos los hinchas de la entidad de Avellaneda tras anotar el gol que le dio el ascenso ante Atlanta el 27 de diciembre de 1985, luego de que el equipo de Alfio Basile deambulara por la segunda categoría por dos temporadas. Debutó en Lanús en 1978, el año en el que el club descendió a la Primera C.



Allí jugó seis años y, como él mismo aseguró en su momento fue "parte de la reconstrucción del club. Jugamos muchos años, no veíamos un mango y le dimos aire a los dirigentes para formar el club que es hoy".

También tuvo pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata, Chacarita y culminó su carrera en Brown de Adrogué, entidad ubicada en la zona de residencia del ex futbolista.

El 22 de diciembre de 1983, tras caer en el clásico de Avellaneda frente a Independiente, Racing escribió su página más trágica al decretar su descenso a la Segunda División del Fútbol Argentino.



Cabe destacar, que la "Academia" por puntaje perdió la categoría cuatro días antes al ser derrotado por 4 a 3 ante su homónimo de Córdoba, pero por incidentes se suspendió y luego del partido ante el "Rojo", se oficializó la derrota.

El club, con graves problemas económicos y deportivos, debió esperar dos años para volver a la primera división, ya que en 1984 perdió el reducido ante el Lobo platense.

Tras un año duro en la segunda división, el conjunto dirigido por Basile llegó a la final del octogonal ante Atlanta. Se impuso 4 a 0 en la ida, pero la AFA determinó que si Atlanta ganaba el segundo encuentro, forzaría un tercer partido.



Aquella noche del 27 de diciembre, el estadio Monumental se tiñó de celeste y blanco, para presenciar la vuelta a primera de un grande de nuestro fútbol.

Sicher se convirtió en el héroe inesperado: el lateral recibió la pelota en el vértice izquierdo del área que da a la tribuna Centenario, sacó un zurdazo inatajable que venció al guardameta del Bohemio.

El encuentro finalizó 1 a 1 y Racing volvió a la máxima categoría tras dos años de agonía. "Despedimos con enorme tristeza a Néstor Sicher, siempre en el recuerdo por habernos devuelto a nuestro lugar. Abrazamos a su familia y seres queridos ante tanto dolor", comunicó la institución de Avellaneda en las redes sociales.



Por su parte, Lanús también dio sus condolencias: "Club Lanús lamenta el fallecimiento de Néstor Edgardo "La Fiera" Sicher, quien fuera futbolista de la institución en el periodo 1978-1984 y en 1986. Condolencias a familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor".

"Lamentamos informar el fallecimiento de Néstor Sicher, ex jugador y entrenador de nuestra institución. Le enviamos las más profundas condolencias a su familia y amigos", agregó Brown de Adrogué, entidad en la que puso fin a su carrera como futbolista.

Por otra parte, en una entrevista con Infobae, en el año 2019, recordó como fue aquel tanto con Racing: "Estuve tocado por la varita mágica. Yo era un lateral que si bien me gustaba proyectarme, no era de hacer goles. Fue una avivada de Horacio Cordero, que en lugar de tirar el córner al área, me la tocó cortita. La maniobra sorprendió a los muchachos de Atlanta que se quedaron parados y como vino le pegué"



Y agregó: "Soy sincero: Como pudo irse afuera, tuve la suerte que se clavó en el ángulo. Y que fuera en ese momento, en la final, con todo lo que habíamos sufrido. Cuando vi que entraba sentí algo indescriptible. Solo atiné a dar una vuelta carnero y quedar de cara a la tribuna. Lástima que era la de Atlanta. Me di vuelta y busqué a la gente de Racing. Quería abrazarme con todos".

Pese a que aquel tanto quedó grabado en la mente de muchos hinchas de la Academia, pocos recuerdan que solo estuvo dos años allí. Él estaba a préstamo desde el Granate, y el cambio de autoridades en la institución de Avellaneda hizo que no le renueven la cesión; por eso decidió irse al Lobo.

Eso sí, como los grandes jugadores de la época, tuvo su tapa de El Gráfico con la camiseta celeste y blanca a rayas. Varios años después de su retiro, "La Fiera" llegó a ser vicepresidente del Club Atlético y Social Villa Calzada, donde se formó y de donde también salió Nicolás Tagliafico, uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina.



También trabajó en la Municipalidad de Lomas de Zamora. A su vez, siguió ligado a Racing, no como jugador, sino como hincha ya que cada vez que jugaba de local, solía ir a verlo.

Además, Sicher, reconocido por sus vecinos en la localidad de Rafael Calzada, dedicó su vida al fútbol formativo, en los que se destacaron sus pasos por el Club Atlético Claypole y último paso por la escuelita "La Saeta".

Noticias Argentinas (NA) se contacto con Leonardo González, ex jefe de prensa de la institución que milita en la Primera C, a quien lo tuvo como entrenador: "Este es un momento de mucha tristeza para el fútbol y las personas que lo conocimos. Siempre sobresalió su caballerosidad y valores para enseñarnos a competir y comportarnos tanto dentro como fuera de la cancha".

"Para los chicos, que fueron muchísimos, era increíble que nos entrene un jugador que quedó en la historia de uno de los clubes grandes del fútbol argentino. Para nosotros era un héroe. Me quedaré por siempre con sus valores y esa sonrisa que lo caracterizaba".