Alberto "Beto" Pascutti, emblema del ascenso argentino como jugador y entrenador, murió a los 64 años a raíz de una descompensación cardíaca

Pascutti había iniciado su carrera como futbolista en Chacarita en 1977, en Primera División, pero luego del descenso del "Funebrero" comenzó su trayectoria en el ascenso: vistió las camisetas de Banfield, El Porvenir, Quilmes, Deportivo Morón, Tigre y All Boys. En total, el "Beto" jugó 275 partidos y anotó 35 goles en tres distintas categorías del fútbol argentino en su rol de mediocampista. Tras su retiro, regresó como DT a El Porvenir, Quilmes, Tigre y All Boys, mientras que también se sentó en el banco de los suplentes de Juventud Antoniana de Salta, Almirante Brown, Aldosivi de Mar del Plata, Sarmiento de Junín, Talleres de Remedios de Escalada, Sportivo Italiano y Tiro Federal de Rosario, entre otros equipos. "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Alberto Pascutti, quién fue técnico de la institución en 2016 y 2017. ¡Hasta siempre, Beto!", indicó la cuenta oficial de Almirante Brown en las redes sociales. Morón, en tanto, publicó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alberto Beto Pascutti, campeón con nuestra institución en la recordada temporada 89/90, dándonos el ascenso a la Primera B Nacional". "El Club All Boys lamenta comunicar el fallecimiento de Alberto Pascutti, quién fuera jugador y DT de nuestra institución. Fue el capitán del All Boys campeón de la Primera B 1992/93 logrando el ascenso a la B Nacional", fue otro de los mensajes escritos en las redes para despedirlo. Chacarita, por su parte, expresó: "Desde el Club Atlético Chacarita Juniors lamentamos el fallecimiento de Alberto Beto Pascutti. Surgido de nuestras inferiores en 1977. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia en este difícil momento

Descansá en paz, Beto". FG/GAM NA