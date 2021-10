El delantero argentino Fernando Zampedri convirtió esta noche un doblete para Universidad Católica, antes de ver la tarjeta roja, en la victoria 3-2 sobre Wanderers, por la fecha 27 del campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

El atacante entrerriano, de 33 años, anotó a los 20 minutos del primer tiempo, mediante un tiro penal, y a los 39m. del mismo segmento, en el estadio San Carlos de Apoquindo de la capital chilena.

El exjugador de Rosario Central, Atlético Tucumán y Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otros clubes, sumó su festejo número 17 en la temporada y resultó expulsado a los 18m. del segundo período, según reflejó ‘Flashscore’.

Otro jugador que se fue antes a las duchas en la UC es el zaguero Germán Lanaro (ex Nueva Chicago y Almagro), a los 46m. de la primera etapa.

En Universidad Católica, que sumó su quinto éxito consecutivo y está segundo en la tabla con 50 unidades, ingresó en la segunda parte el exvolante de Racing, Luciano Aued.

En tanto, en el elenco visitante anotó un gol el exvolante de Instituto de Córdoba, Damián Arce (St. 40m.).

El puntero Colo Colo (52 puntos), con un tanto del atacante cordobés Pablo Solari (ex Talleres), le ganó como visitante a Deportes La Serena, por 4-1.

En el elenco ‘cacique’, que conduce el DT boliviano Gustavo Quinteros, también se desempeñaron el defensor Emiliano Amor (ex Vélez) y el mediocampista Leonardo Gil (ex Rosario Central y Estudiantes de La Plata). El descuento de Deportes La Serena fue obra del ex Tigre, Juan Ignacio Cavallaro (St. 2m.).

Mañana jugarán Antofagasta-Unión Española, Universidad de Chile-Palestino y Unión La Calera-Cobresal. (Télam)